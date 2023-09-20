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Türkiye
AA 20.09.2023 11:52

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Ömerköy Mahallesi mevkisinde, yolun sağında bulunan yamaca ve daha sonra bariyerlere çarparak yola devrildi.

Arkadan gelen Mustafa Ç. idaresindeki otomobil ile Ayhan K. kontrolündeki başka bir otomobil de devrilen araca çarptı.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Üç aracın karıştığı kazada, Jalal A. ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Ç'nin kullandığı araçta Mustafa Ç. ile Murat Sinan Ş, Sibel Ç., Behice Ç., Ayhan K. yönetimindeki otomobilde de Egehan I. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada kaza yerindeki polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve bariyerlere çarparak yola devrilen otomobilin otoyola giriş ve kaza yerine göre ortalama hızının 190 kilometre olduğu tespit edildi.

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