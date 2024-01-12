Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.01.2024 12:16

İstanbul itfaiyesinde rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri’de operasyon düzenlendi. Biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivilin olduğu toplam 18 şüpheli yakalandı. Firari 2 kişi ise aranıyor.

İstanbul itfaiyesinde rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul İtfaiye Teşkilatı görevlilerinin, işyeri açarken ruhsat belgesi karşılığında vatandaştan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edildi.

Bu rüşvet parasının da yangın söndürme sistemleri satan bir şahsa yönlendirildiği belirlendi.

Parayı verenlerin ruhsatının onaylandığı, vermeyenlerin ise uygun olsa dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.

Rüşvet alan itfaiyecilerin, sisteme girmek için Büyükşehir Belediyesinde bir memura rüşvet vererek şifre aldığı belirlendi. Örgütsel olarak hareket eden şüphelilerden 2'si,, Ekim ayında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çok sayıda rüşvet eylemine ilişkin delil elde edildi. Bu kapsamda bugün İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 1'i emekli 4 İBB itfaiye eri, 1 İBB sağlık teknisyeni, 13 sivil şahsın bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.  

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Sıradaki Haber
10 ilde "sazan sarmalı" operasyonu: 20 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçleri müdahale etti
12:56
Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu
12:43
Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit
12:44
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
12:34
PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı
12:31
Sibergöz-13 operasyonunda gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
FOTO FOKUS
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ