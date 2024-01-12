İstanbul itfaiyesinde rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul İtfaiye Teşkilatı görevlilerinin, işyeri açarken ruhsat belgesi karşılığında vatandaştan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edildi.

Bu rüşvet parasının da yangın söndürme sistemleri satan bir şahsa yönlendirildiği belirlendi.

Parayı verenlerin ruhsatının onaylandığı, vermeyenlerin ise uygun olsa dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.

Rüşvet alan itfaiyecilerin, sisteme girmek için Büyükşehir Belediyesinde bir memura rüşvet vererek şifre aldığı belirlendi. Örgütsel olarak hareket eden şüphelilerden 2'si,, Ekim ayında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çok sayıda rüşvet eylemine ilişkin delil elde edildi. Bu kapsamda bugün İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 1'i emekli 4 İBB itfaiye eri, 1 İBB sağlık teknisyeni, 13 sivil şahsın bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.