Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.01.2024 12:06

10 ilde "sazan sarmalı" operasyonu: 20 gözaltı

Erzurum merkezli 10 ilde, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

10 ilde "sazan sarmalı" operasyonu: 20 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, bir suç örgütü üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Ülke genelinde çok sayıda vatandaştan 6 milyon liradan fazla para dolandırdıkları saptanan örgüt üyelerine yönelik çalışma kapsamında, Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere 66 ekip halinde 135 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 dolar, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, başka kişiler adına düzenlenen çok sayıda banka kartı, para aktarımlarına ait banka dekontları ve flaş bellekler ele geçirilen operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Erzurum
Sıradaki Haber
Benzinlikte sucuk yıkayanlara 150 bin liraya kadar ceza verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçleri müdahale etti
12:56
Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu
12:43
Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit
12:44
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
12:34
PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı
12:31
Sibergöz-13 operasyonunda gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
FOTO FOKUS
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
2,5 dakikada milyonluk soygun yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ