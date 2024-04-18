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Türkiye
AA 18.04.2024 10:00

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte pazar gününe kadar kuvvetli yağış geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu.

İstanbul için sağanak uyarısı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak.

Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklarda ani yükseliş ve düşüş beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Cuma günü de benzer şekilde Marmara Bölgesi, yine Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, batı karadeniz, orta ve doğu karadenizin iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var" dedi. 

Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Cumartesi günü yurdun iç ve batı kesimlerde genellikle yağış alan bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

Hafta sonu ise sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

AKOM uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 

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