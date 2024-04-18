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Türkiye
TRT Haber 18.04.2024 05:20

Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ancak Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Peki, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak.

Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak.

Sıcaklıklarda ani yükseliş ve düşüş beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Cuma günü de benzer şekilde Marmara Bölgesi, yine Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, batı karadeniz, orta ve doğu karadenizin iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var" dedi. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Cumartesi günü yurdun iç ve batı kesimlerde genellikle yağış alan bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. 

Hafta sonu ise sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

Ve üç büyük il...

Ankara'da önümüzdeki iki gün yağış yok. Ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

Bugün sıcaklık İstanbul'da 22, Ankara'da 26 İzmir'de ise 27 derece olacak. 

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