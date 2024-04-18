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Türkiye
AA 18.04.2024 04:51

İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul'da, polis ekiplerince kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya katıldı.

İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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