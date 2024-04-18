Antalya'da Kızılay Kan Merkezi binasında yangın

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 861 sokak üzerinde bulunan Türk Kızılay şubesinin Batı Akdeniz Kan Merkezi binası çatısında yangın çıktı.

İddiaya göre; kan merkezi binasında bulunan klimadan kaynaklı başlayan yangında, çatıdan yoğun duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürgülü merdiven ile çatıya çıkarak yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kan merkezi binasında maddi hasar meydana geldi.