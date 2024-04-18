Az Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.04.2024 09:36

BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak

Yurdun bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji 13 kenti sarı kodla uyardı.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İşte Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

ETİKETLER
Bursa Fırtına
Sıradaki Haber
Kayseri'de suya indirim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Yorgun mermi 6'ncı kattaki balkon sepetine isabet etti
10:33
Almanya'da Rus ajanlığı suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı
10:31
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yıkılacak binalarda yaşayanların mülkiyet hakları korunacak
10:32
TİKA Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti
10:32
Kazanın yaşandığı teleferiğin 36 kabini yere indirildi: İnceleme devam edecek
10:28
Interpol tarafından aranan dolandırıcı İzmir'de yakalandı
İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan çekildi
İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan çekildi
FOTO FOKUS
Kayseri’de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Kayseri’de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ