İstanbul için sağanak uyarısı

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



????Bu akşam saatlerinden sonra #İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/OqjVIcpUkx pic.twitter.com/2Q1BGtYTUs — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 15, 2023

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.