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Türkiye
AA 15.11.2023 13:26

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

 

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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