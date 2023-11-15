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Türkiye
AA 15.11.2023 11:41

Ekim'de en fazla yağışı Rize, en az yağışı İzmir aldı

Türkiye'de geçen ay yağışlar normalinin altında, geçen yılın ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. En fazla yağış alan il Rize oldu.

Ekim'de en fazla yağışı Rize, en az yağışı İzmir aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 döneminde ekim ayında metrekareye 49,4 kilogram olan yağış normali, bu yılın ekim ayında metrekareye 36,6 kilogram olarak ölçüldü.

Böylece, Türkiye genelinde ekim ayı yağışları, son 5 yıldır normallerinin altında seyretmiş oldu.

Yağışlar, geçen ay bir önceki yılın ekim ayına göre ise metrekareye 5,8 kilogram artış gösterdi.

Kocaeli, Samsun ve Adana'da yağışlar arttı

Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artarken, kıyı Ege, Marmara'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azaldı.

Yağışlar geçen ay Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normal seviyenin altına düşerken, Ege yüzde 75 ile yağışın en fazla azaldığı bölge oldu.

İzmir'de ekim ayı yağışları yüzde 90 azaldı

En fazla yağış alan il metrekareye 248,8 kilogram ile Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 5 kilogramla İzmir olurken, normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 90 ile İzmir olarak ölçüldü.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Kahramanmaraş, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Kahramanmaraş çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde ise 3 günün altına düştü.

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