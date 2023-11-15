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Türkiye
İHA 15.11.2023 11:38

Zonguldak'ta "Türkiye Duman Uygulaması" denetimi

Zonguldak'ta 'Türkiye Duman Uygulaması' gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 bin 99 kişi ve 329 araç kontrol edildi. Denetimde, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta "Türkiye Duman Uygulaması" denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, geniş çaplı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.

Sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında "Türkiye Duman Uygulaması" adı altında düzenlenen operasyon, il genelindeki 34 farklı uygulama noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyona toplamda 44 ekip ve 135 personel katıldı.

Gerçekleştirilen uygulama sırasında 2 bin 99 kişi ve 329 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, cinsel istismar ve hakaret suçlarından dolayı 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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