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Türkiye
AA 15.11.2023 11:37

Antalya'da falezlerden düşen kadın kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Antalya'da falezlerden düşen kadın kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Mehmet Manavoğlu Parkı'nda yürüyüşe çıkan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı Diana Ustatahir yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden düştü.

Kadını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kadın, yat limanına çıkarıldı.

Bacağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen kadının, Antalya Barosu'na kayıtlı yaklaşık 1 buçuk yıllık avukat olduğu belirtildi.

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