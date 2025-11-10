Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 10.11.2025 17:21

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da cuma gününe kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın yarın gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Genel müdürlük tarafından paylaşılan uzun vade hava tahmin raporuna göre, bu geceden itibaren kentte yerel sağanak etkili olacak.

Yağışlı havanın cuma gününe kadar yerel ve aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kademeli olarak azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Kentte bugün 20 derece civarında seyreden sıcaklık değerleri cuma gününe kadar yağışla birlikte 17 derece civarına düşecek.

Hava Durumu Meteoroloji
