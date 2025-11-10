Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
AA 10.11.2025 14:17

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 8 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırdı. Bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapılıyor. Çalışmalara iz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

Çalışmalarda, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgedeki akarsularda arama çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.

