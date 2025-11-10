Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2025 13:40

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da ailesinin 5 Kasım 2025'te kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, küçük Veysel'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarının gece gündüz, aralıksız devam ettiğini belirtti. 

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Gidebileceği muhtemel tüm alanların dikkatli şekilde tarandığını ifade eden Polat, şöyle konuştu;

Bugün 'Aksaray bölgesi' dediğimiz Kırkgözeler mevkisinden başlayıp Altınçevre yolundan evine doğru yoğunlaşacağız. Şu an jandarma, polis, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, belediye, AFAD ekiplerimizle birlikte arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çalışmalarımız hem havadan hem karadan yürütülüyor. Havadan dron destekli termal görüntüler de almaktayız. Aynı zamanda askeri İHA destekli arama da yapılıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü ve fotoğrafları da inceliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Elazığ halkından da duyarlı olmalarını rica ediyoruz, herkese ihtiyacımız var. Ayrıca muhtarlarla da iletişim kurduk, onlara çocuğumuzun resmini gönderdik.

Polat, ailesinin Veysel'in suyu sevdiğini belirtmesi üzerine ekiplerin çevredeki dereler ile göl ve göletlerde de detaylı arama yaptığını kaydetti.

ETİKETLER
AFAD
Sıradaki Haber
Hatay’da kamyon dehşeti: 6 araca çarptı, yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Ermenistan'da Türkçeye ilgi artıyor
14:57
Milli Piyango, 419 bin kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu
14:35
Fransa'nın önde gelen enstitüsünde Filistin konulu konferans iptal edildi
14:18
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
14:16
İspanya'da kuş gribi alarmı: 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi
14:14
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve evleri yıkmaya devam ediyor
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
FOTO FOKUS
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ