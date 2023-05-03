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Türkiye
DHA 03.05.2023 19:54

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: İHA]

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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Edirne'de sağanak etkili oldu

Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, öğle vakti sağanak bastırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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