Sürücüsüz aracı camdan müdahale ederek durdurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün kamerasının kaydettiği olayda otobüs şoförü Cüneyt Kibar, Işıklı Bulvarı'nda sürücüsü olmadan hareket eden ve üzerine doğru gelen hafif ticari aracı fark etti.

Durdurduğu otobüsten inerek hafif ticari araca yönelen Kibar, açık olan yolcu tarafı camından içeri uzanarak el frenini çekmeyi ve aracı durdurmayı başardı.

Gazetecilere açıklama yapan Kibar, hafif ticari aracın sürücüsünün olmadığını görünce anlık bir kararla otobüsü durdurduğunu ve hareket eden araca koştuğunu söyledi.

Aracı durdurmayı başardığı için mutlu olduğunu söyleyen Kibar, "Böyle bir olaya aracı olduğum için, aracın şarampole yuvarlanmasına engel olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cüneyt Kibar'ı tebrik etti.