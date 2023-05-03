Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Öğle saatlerinde Arnavutköy Habipler yolu Fenertepe Mevkiinde meydana gelen kazada Ercan Çiftçi yönetimindeki servis aracı, Serkan Pınar idaresindeki çöp kamyonuna trafik ışıklarında arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı, ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.