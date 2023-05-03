Ciple kafeye daldı, müşteriler ölümden döndü

Serik ilçesi Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, park etmek istediği cipin kontrolünü kaybeden sürücü iş yerine girdi.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza anında pastanede oturan müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sürücü frene de basmadı, bir anda dibimizden sıyırdı geçti"

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan ve yaşadıklarını anlatan Gülnazi Kaya, "Pastanede oturuyor, çay içiyorduk. Sürücü frene de basmadı, bir anda dibimizden sıyırdı geçti. Araç sahibine sinir oldum çok rahat. Kazayı ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış. Büyük korku, panik yaşadık" dedi.