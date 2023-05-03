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Türkiye
AA 03.05.2023 13:28

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Baba Halit Altun, 8 -9 yıldır oğlunun gelmesini beklediğini, çocuklarına kavuşuncaya kadar davalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Altun, "Çocuklarımızı geri getirmediğiniz sürece biz burada olacağız. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz. HDP buradan sesimi duysun. HDP çocuklarımızı götürmüş, o geri getirecek. Oğlum, Muhsin belki beni dinliyorsundur. O bölgenin sana faydası olmaz. Yuvana, babana ve kardeşine gel. Eğer hayatta isen beni de duyuyorsan çık gel." dedi.

Anne Gülbahar Teker de dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını dile getirerek, "Tek bir çocuk dahi dağda kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum, sana sesleniyorum, gel teslim ol. Biz buradayız, hiç kimseden de korkmuyoruz. Bunca aile Muş'ta, Diyarbakır'da, Van'da ve Hakkari'de çocukları için eylem yapıyor. Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor. Çocuklarımızı geri getirsinler." diye konuştu.

Baba Şemsettin Özcan ise yaklaşık üç yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çocuklarının geri gelmesini istediklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Türk bayrağının altında yaşayan kim olursa olsun hainlik yapamaz. HDP bizlerden ne istiyor. Türk bayrağına hainlik yapan gitsin bu ülkeden. Onların Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. HDP'lilere sesleniyorum. Bu hainlikleri yapmayın. Kürtleri de kandırmayın. Bu yaptığınız Kürt davası değildir. Şu an sizin çocuklarınız nerededir? Kaç bayram oldu ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğum için buradayım."

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