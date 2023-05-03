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Türkiye
DHA 03.05.2023 11:15

Çorum'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Çorum’da otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Çorum'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Dün akşam Çorum Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı’nda meydana gelen olayda Hüseyin Hotunlu idaresindeki otomobil, Ali Kara’nın kullandığı bir fabrikanın işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur Bayraklı da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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