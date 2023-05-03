Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi 6 Mayıs'a kadar açık

Kurşunlu Otoparkı’nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerinin tanıtımı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergilenirken, TSK personeli de silah ve teçhizatın tanıtımını gerçekleştiriyor.

Bakan Akar tarafından 26 Nisan'da açılışı yapılan merkezi, altı günde 107 bin 809 kişi ziyaret etti.

Gelen yoğun talep üzerine Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin 6 Mayıs'a kadar açık kalacağını bildirdi.