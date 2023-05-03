Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.05.2023 19:11

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi 6 Mayıs'a kadar açık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de altı günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin yoğun ilgi dolayısıyla 6 Mayıs'a kadar açık kalacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi 6 Mayıs'a kadar açık

Kurşunlu Otoparkı’nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gösteren merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerinin tanıtımı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergilenirken, TSK personeli de silah ve teçhizatın tanıtımını gerçekleştiriyor.

Bakan Akar tarafından 26 Nisan'da açılışı yapılan merkezi, altı günde 107 bin 809 kişi ziyaret etti.

Gelen yoğun talep üzerine Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin 6 Mayıs'a kadar açık kalacağını bildirdi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Kayseri
Sıradaki Haber
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
Fed faizi artırdı
21:10
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 90 bin başvuru
21:05
Kılıçdaroğlu: Fındık 4 dolar eşittir Türk lirası olacak
20:56
Kadıköy'de istek parça cinayeti
20:31
Mona Lisa tablosunda arka plandaki köprünün Romito Köprüsü olduğu öne sürüldü
20:29
Europol’den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı
İstanbul'da lale zamanı
İstanbul'da lale zamanı
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ