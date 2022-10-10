Polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 kişinin yurda kaçak yollarla külçe altın getirdiklerini tespit etti, İstanbul Havalimanı’nda tedbir alındı.

Uçaktan inen 3 şüphelinin valizleri arandı. Valizlerden, her biri 1 kilo olan 3 külçe altın çıktı.

Ayrıca 74 bin 600 dolar ve 209 bin 785 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi de ele geçirildi.

3 şüpheli ve onları karşılamak için havaalanına geldiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

