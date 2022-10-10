Öğretmenleri 4 yaşındaki Yusuf Nuri Yasemin'i kreşin bahçesine çıkardı. Küçük Yusuf da arkadaşlarıyla birlikte kaydıraktan kaymak istedi. Talihsiz olay da tam bu sırada oldu.

Yusuf’un düştüğünü gören öğretmenler müdahale etti. Ancak iddiaya göre sağlık ekiplerine haber verilmedi. Küçük Yusuf kendine gelemedi. Annesi kreşe gittiğinde Yusuf baygındı.

Annesi tarafından hastaneye götürülen Yusuf'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Omzunda da çatlaklar var. Apar topar ameliyata alındı.

Küçük Yusuf’un hayati tehlikesi sürüyor. Ailesi, olayda ihmali olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.