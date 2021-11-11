İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşayan Ramazan Yılmaz ve Ethem Küçükdal isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, eve tekrar girmek istedi ancak ev arkadaşı kapıyı açmadı. Kapıda kalan Yılmaz, eline aldığı taşı yaşadığı evin penceresine atarak ev arkadaşı Ethem Küçükdal'ı dışarı çağırdı.

Yaraladıktan sonra kaçtı

Duruma sinirlenen Ethem Küçükdal da dışarı çıkarak ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken Ethem Küçükdal kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevredekilerden bilgi alarak, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Olay sonrası kaçan Ethem Küçükdal, bir süre sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.