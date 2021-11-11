İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir'de sahte ürünlerle yetkisiz biçimde botoks ve dolgu uygulaması yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

1,4 milyon liralık ürün ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, eczanelerde satılması gerekirken yurt dışından kaçak yollarla getirilerek yetkisiz bir şekilde satılan ilaçların yanı sıra, şüphelilerce üretilen çeşitli markalara ait ve piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyon liralık 4 bin 264 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Operasyonda vücudun belli kısımlarını sıkılaştırma ve zayıflatma işleminde kullanılan 3 adet cihaza da el konuldu.