Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1,4 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kaçak ve sahte tıbbi malzemelerle botoks ve dolgu uygulaması yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İki adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyon liralık sahte ürüne el konuldu.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir'de sahte ürünlerle yetkisiz biçimde botoks ve dolgu uygulaması yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.
1,4 milyon liralık ürün ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda, eczanelerde satılması gerekirken yurt dışından kaçak yollarla getirilerek yetkisiz bir şekilde satılan ilaçların yanı sıra, şüphelilerce üretilen çeşitli markalara ait ve piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyon liralık 4 bin 264 adet botoks ilacı ele geçirildi.
Operasyonda vücudun belli kısımlarını sıkılaştırma ve zayıflatma işleminde kullanılan 3 adet cihaza da el konuldu.
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz