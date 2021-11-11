Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanandan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartalları yurt dışına kaçak yollarla gitmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/NzcDA7dCUy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2021
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Yunanistan Edirne
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