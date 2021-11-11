Şırnak Üniversite yerleşkesinde, "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 56 bin fidan dikildi

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, fidan dikti, öğrencilere de fidan dağıttı.

100 bin fidan dikilecek

Pehlivan, Geçen 2,5 yıllık sürede kentte 250 bin fidanın dikildiğini söyleyerek, "Her bir fidanın toprakla buluşturulması gelecek nesillere adeta nefes oluşturma anlamına geliyor. Biz de ilimizde yıl sonuna kadar 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar arasında gelir getiren fıstık fidanı da bulunuyor. Nitekim bu sene 15 binin üzerinde fıstık fidanını toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Bölge Komutan Vekili Jandarma Albay Mesut İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.