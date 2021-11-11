Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında 6 Kasım'da saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Başlatılan soruşturmada, yangını apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Yunus Emre Aydoğdu'nun kasten çıkardığı tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

2 kez gözaltına alındı, tutuklandı

Gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından "kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın bu kez apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığı tespit edildi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınıp ikinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcısının itirazı üzerine Aydoğdu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, cezaevine konuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Lobi görevlisi kadına taciz iddiası

Emre Aydoğdu'nun çıkardığı yangın sonrasında harabeye dönen çatı katında temizlik çalışmaları başlatıldı. Site yöneticisi Osman Emral, şüphelinin lobide görevli bir kadını da taciz ettiği ve bununla ilgili de suç duyurusu bulunduğunu iddia etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.