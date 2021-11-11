Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iş yeri kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 8 Kasım'da iş yeri kurşunlaması olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmada 3 şüpheliyi 2 tabanca, 52 fişek ve 24 uyuşturucu hapla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Malatya Polis
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