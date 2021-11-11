Mersin'de güvenlik sistemleri satışı yapan 35 yaşındaki Elçin ve Ergin Yüceoğlu çifti, iş nedeniyle Kızkalesi’ne gitti. Çift, hafta sonu olması nedeniyle oğulları Eymen’i de yanlarına aldı. Ergin Yüceloğlu bir evde işini yaparken, Elçin Yüceoğlu arka koltukta oğlunun uyuduğu hafif ticari aracın yanında onu beklemeye başladı.

Elçin Yüceoğlu ev sahibiyle sohbet ederken, aracın arkasından duman çıktığını fark etti. Hemen araca koşan Yüceoğlu, oğlunu kucağına alarak çıkardı. Bu sırada eşinin çığlıkların duyup evden çıkan Ergin Yüceoğlu da oğlunu kucağına alıp hortumla aracı söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Tamamen yanan araç demir yığınına döndü.