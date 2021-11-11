Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Antalya’nın Akseki ilçesinde gece saatlerinde bir çoban küçükbaş hayvanlarını bulamayınca Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.
Jandarma ekipleri hayvanların kaybolduğu arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Ayak izleri takip edildi
Hayvanların ayak izlerini takip eden jandarma ekipleri ormanlık arazinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Hakim ve savcı adayları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz