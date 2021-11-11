Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı avlanan 4 balıkçıya para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 454 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uzatma ağ ile balık avladılar
Kontrollerde, misina ve uzatma ağ kullanarak avlandığı tespit edilen 2 balıkçıya 1636 lira ceza verildi.
Ruhsat tezkeresi olmadığı belirlenen bir kişiye de 1091 lira ceza kesildi.
Erdemli ilçesinde de denetim yapan ekipler, ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm belgesi olmadan avlanan kişiye 2 bin 727 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Balıkçılık Kaçak Avcılık Mersin
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