Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uzatma ağ ile balık avladılar

Kontrollerde, misina ve uzatma ağ kullanarak avlandığı tespit edilen 2 balıkçıya 1636 lira ceza verildi.

Ruhsat tezkeresi olmadığı belirlenen bir kişiye de 1091 lira ceza kesildi.

Erdemli ilçesinde de denetim yapan ekipler, ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm belgesi olmadan avlanan kişiye 2 bin 727 lira ceza uyguladı.