Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına otomobil devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü çevredeki insanlar kurtardı.
G.B.K'nin kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken önce demir bariyerlere çarptı, ardından sulama kanalına devrildi.
Hafif yaralanan sürücü, sulama kanalına girenler tarafından çıkarıldı. G.B.K, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
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