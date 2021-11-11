Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1886 yılında Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan Oğulbeyli köyünde, nüfusu 150 civarında olan köy girişinde yıllardır yer alan kapı, diğer köylerden farklı kılıyor.

Hayvancılık ve tarımla geçimin sağlandığı köyün kurulduğu ilk yıllarda köylüler, hayvanların tarım alanına zarar vermemesi için yola kapı yerleştirdi.

Köyü çevreleyen evlerin arasındaki boşluklar da duvarla kapatıldı.

Atadan kalma kapı geleneği

Köyde yaşayanların atalarından kalma gelenek olarak gördüğü kapı, bugünlerde kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde daha çok hayvanları korumak için kullanılan kapı, hayvan otlatıldığı sırada kapatılıp, araç geçişi engelleniyor.

Gelen açıyor, giden kapatıyor

Akşam saatlerinde kapatılan kapının, sabah olunca açıldığını anlatan Oğulbeyli Köyü Muhtarı Mahir Sarıkaya, "Atalarımızdan kalma kapı geleneğimiz devam ediyor. Gelen misafir açar, çıkarken kapatır. Hayvanlar, köyümüzün içinde otluyor. Kapı, kötü niyetli insanlara karşı da savunma oluyor. Eskiden kilitleniyormuş, şu anda kilitlemiyoruz" dedi.