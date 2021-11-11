Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
25 yıl hapis cezası ile aranan kişi Aydın'da yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Aydın'da dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından Nazilli’de yakalandı.
Aydın’da birçok dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır polisten kaçan U.Ş isimli şahsın araçla Nazilli'ye geleceği bilgisi polis ekiplerine ulaştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli aracı takibe aldı.
Ekiplerin ikazına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Uzun süre kovalandıktan sonra durdurulan araçta bulanan U.Ş yakalandı.
Durdurulan araçta arama yapan ekipler 3.15 gram uyuşturucu madde ele geçirirken şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın Dolandırıcılık Polis
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