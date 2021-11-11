Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli soyguncu, iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak altınları istedi.

S.K'nin verdiği altınları alan zanlı yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelinin kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çaldığı, alınan bazı bileziklerin ise imitasyon olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.