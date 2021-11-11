İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, "Eğer bu fiyat artışını yapamazsak, istediğimiz kalitede ürün çıkaramayız, çalıştırdığımız insanlara paralarını veremeyiz" dedi.

En son fiyat artışının 1 Temmuz 2021'de yapıldığını söyleyen Sağır, komisyonda 230 gram ekmeğe 2,5 lira fiyat belirlendiğini ve karar için Ticaret Bakanlığı'ndan onay beklediklerini söyledi.

"İzmir halkından özür diliyoruz"

İzmir'de şu anda 230 gram ekmeğin 2 liradan satıldığını ifade eden Sağır, "İzmir halkından özür diliyoruz, bu fiyat artışını mecbur yapmak zorundayız. İzmir'de maliyetine ekmek yapıyoruz. ifadelerine yer verdi.