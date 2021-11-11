Tatil ve okul zamanlarının daha verimli geçmesi için 2019 yılından beri ara tatiller uygulanıyor. Hafta sonu tatilleri de eklendiğinde 9 günü bulan ilk ara tatili verimli geçirmek önemli. 15 Kasım'da başlayacak tatil, özellikle de uzun soluklu bir maraton olan LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hem dinlenmek hem de planlama yapmak için iyi bir fırsat.

8 ve 12. sınıf öğrencileri uzun bir sınav maratonunun yolcuları... Milyonlarca öğrencinin hayatını şekillendiren sınava hazırlanmanın temelinde iyi bir planlama yatıyor. Ara tatiller işte bu fırsatı sunuyor. Son iki yıldır sınav maratonundaki öğrenciler küresel bir problem olan pandeminin de gölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde kaybedilen beceriler, öğrencilerde güvensizlik ve başarısızlık duygularını tetikleyebiliyor. Ayrıca toplumdaki kaygı, kuşku, endişe, korku duyguları öğrencilerin motivasyonunu da olumsuz etkiliyor. Bu konuyu Eğitim Uzmanı Ömer Öcal'la konuştuk ve öğrencilere ara tatil tavsiyelerini dinledik.

Öcal, öğrencilerin tatili 'mola fırsatı' olarak görmesini önererek 3 temel başlığa odaklanmalarını tavsiye ediyor: Planlama, konu tekrarı ve motivasyon.

Başarıya giden yolda mola vermek de önemli

"Eğitimde başarı sadece ders çalışarak test çözerek değil, zaman zaman da verilecek molalarla sağlanabilir. Hem başarılarını hem de motivasyonlarını molalar olumlu yönde etkileyecek." Ömer Öcal, mola vermenin önemini böyle açıklıyor.

Ancak mola verirken zihni meşgul eden faaliyetlerden de kaçınılmalı. Yani o faaliyetlere de mola verilmeli. Örneğin saatlerce bilgisayar oyunu oynamak ya da sosyal medyada vakit geçirmek...

Uzmanlar yılladır sosyal medyaya ayrılan sürenin her yaş grubu için sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Konu sınava hazırlanan öğrenciler olunca iş daha da önem arz ediyor. Ömer Öcal da eğitim uzmanı olarak bu konunun önemine vurgu yapıyor ve sosyal medyaya da mola verin diyor:

"Teknoloji ve sosyal medyanın girdabı içine giriyorlar. Sosyal medyaya da biraz mola vermeleri, daha doğrusu sınırlandırmaları, internetteki oyunlardan uzak durmaları önemli bir faktör."

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Başarıya götüren 3 temel faktör: Planlama, konu tekrarı ve motivasyon

Son iki yıldır sınav maratonundaki öğrenciler küresel bir problem olan pandeminin de gölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum birçok öğrencide beceri kaybı, beslenme bozukluğu ve motivasyon eksikliği başta olmak üzere pek çok soruna yol açtı. Ömer Öcal ara tatiller, beceri kayıplarını gidermek ve motivasyonu yeniden inşa etmek için de fırsat diyor.

"Öğrencilerin kendi becerilerini kaybetmemeleri bakımından ara tatili fırsat bilerek sondan başa doğru ünitelerini tekrar etmeleri önemli. Beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeleri gerekir çünkü bu öğrencilerin pandemi döneminde bu düzenlerinde bir değişiklik oldu. Öğrenciler genellikle sınav sonuçlarına odaklanarak zamanlarını planlıyorlar ya da sınavda yapacaklarına odaklanıyorlar. Böyle olduğu için de şimdiki anı fark edemiyorlar. Hep geleceğe odaklı çalışıyorlar. Bugün bilmeleri gerekeni çok dikkate almıyorlar. Bu da onlarda kaygı faktörüne yol açabiliyor. Şimdiki zamanın zenginliğini fark etmek, şimdi öğreneceklerini planlamak, zamanı kontrollü kullanarak çalışma planlarını yapmalarında fayda var."

Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ortak bir noktası var: Öğrendiğinin ne olduğunu ve ne fayda sağlayacağını anlamak... Uzmanlar hedefe sadece başarıyı koymayın diyor. "Kendim için, geleceğimi olumlu şekillendirmek için öğreniyorum" düşüncesiyle konuları çalışmak motivasyonu artırıyor. Zira hedefe sadece başarıyı koymak kaygı ve strese yol açabiliyor.

"Ben bugün neyi öğreneceğim, neyi öğrenmem benim için faydalı olacak, hangi dersin hangi ünitelerini öğrenmeliyim, ne kadar süre harcamalıyım gibi, bugünü planlayarak, şimdiyi planlayarak farkına vararak öğrenmeleri önemli."

Ara tatillerin motivasyon artırmada da olumlu etkiye sahip. Sinema, tiyatro etkinlikleri, geziler, belgesel izlemeleri zihni hem dinlendiriyor hem de motivasyonu artırıyor.

"Bu kısa tatillerin öğrencinin motivasyonu üzerinde pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü kasım ve aralık aylarında öğrencilerde yorgunluk, bitkinlik olabiliyor. Umutlu olduğunuzu cesur ve kararlılıkla öğrendiğinizi, öğrendikçe motive olduğunuzu hayal edin. Karamsarlığı değil iyimserliği tercih edin. Kendinizi yargılamayın, sorgulamayın, eleştirmeyin ve en önemlisi kimseyle kıyaslamayın."