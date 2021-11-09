Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında Vali Vasip Şahin, milletvekilleri, kaymakamlar, bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan Ankara'daki durum ele alındı.

Toplantıda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il genelinde yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını anlatan Özer, tüm yetkililerle alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini söyledi.

70 yeni okul hizmete açılacak

Bakan Özer, Ankara'da 2021 için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini vurgulayarak, "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

Özer, 2022'de anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek. Veliler, bu kampüslerde çocuklarını beklerken, halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabilecek."

BİLSEM sayısı 10'a çıkarılacak

Ankara'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 Bilim ve Sanat Merkezi bulunduğunu anlatan Özer, iki yeni merkez daha yapılarak Ankara'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sayısının 10'a çıkarılacağını söyledi.

Bakan Özer, sadece eğitim çağı nüfusu değil, aynı zamanda tüm yetişkinler için de teşhis ve tanı hizmetlerinin sunulduğu ve Ankara'da sayısı 15 olan rehberlik ve araştırma merkezlerine bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu.

Ayrılan ek kaynakla merkez ve ilçelerdeki tüm okulların küçük onarım işlerinin de 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde tamamlanacağını anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Toplantımızda Ankara'mızda devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar liralık bir kaynağı daha ilave etmiş bulunuyoruz. 2021 yılı içinde toplam 3,5 milyarlık yatırımla Ankara'mızda eğitimin kalitesinin artırma, öğrencilerimizin okullara daha kolay erişebilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmayla ilgili ciddi bir hamleyi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı içinde de yeni yatırımlarla Ankara'mızın eğitimle ilgili tüm altyapı problemlerini çözmüş olacağız" dedi.