Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta soğuk hava: Çalı Gölü dondu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı.
Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kars
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