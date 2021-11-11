Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor.