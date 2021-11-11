Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Görev sırasında silahla vurularak şehit edilen Abdulkadir Güngör'ün naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi.
Şehit eşi kızına sarılarak gözyaşı döktü
İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün öz geçmişi okundu. Tören sırasında, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.
Törene, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin mesai arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.