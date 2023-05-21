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Türkiye
AA 21.05.2023 17:43

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Romanya'dan Lübnan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak, Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Lübnan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Çengelköy önlerinde makine arızası yapan 'Beauty Queen' isimli 126 metre boyundaki tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve 'Kurtarma-7' römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'nda demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

 

 

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