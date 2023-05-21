İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Lübnan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Çengelköy önlerinde makine arızası yapan 'Beauty Queen' isimli 126 metre boyundaki tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve 'Kurtarma-7' römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'nda demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Romanya’dan Lübnan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Çengelköy önlerinde makine arızası yapan BEAUTY QUEEN isimli 126 m boyundaki tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’nda demirletildi. pic.twitter.com/URezxToplE— KEGM (@kiyiemniyet) May 21, 2023