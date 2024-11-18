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Türkiye
AA 18.11.2024 00:48

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin kurtarılması için olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Gemi trafiği çift yönlü açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletilmesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı kaydedildi.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyreden 114 metre uzunluğundaki tankerin dün akşam İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

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