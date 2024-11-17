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Türkiye
AA 17.11.2024 23:57

İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi "17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde, ülkelerin sembol yapıları mor renkle aydınlatılarak, erken doğuma dikkat çekiliyor.

Bu amaçla İstanbul'un simge binalarından Galata Kulesi mor renkle ışıklandırıldı.

İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı

Kentin simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de 17 Kasım Dünya Prematüre Çocuklar Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle aydınlatıldı.

Prematüre çocuklara dikkati çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl Dünya Prematüre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akşam saatlerinde başlayan farkındalık çalışması, yarın günün ilk saatlerine kadar devam edecek.

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İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı
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