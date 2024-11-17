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Türkiye
AA 17.11.2024 22:37

Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde Hüseyin K. idaresindeki tur otobüsü ile Ali Yılmaz yönetimindeki otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Tur otobüsü ise refüjdeki demir korkuluklar ve palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip oto galeri dükkanı önünde durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Tur otobüsü şoförü ve aynı araçtaki 13 yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.

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