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Türkiye
DHA 18.07.2023 09:42

İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı
[Fotograf: DHA]

Dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşanan olayda sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı.

İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı

Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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