AA 02.02.2026 06:20

İstanbul Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yaşayan 108 metre boyundaki “Lady Sham” isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle emniyetle Büyükdere Demir Sahası’na demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Keçilik Koyu açıklarında arızalanan geminin kıyıya sürüklenmesi KURTARMA-11 römorkörüyle önlendi. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan 'Lady Sham' isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin KURTARMA-11 römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup, gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.”

İstanbul
OKUMA LİSTESİ