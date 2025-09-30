Puslu 14.3ºC Ankara
AA 30.09.2025 08:56

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Arda isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı belirtilen açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi" ifadesi kullanıldı.

Gemi İstanbul İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
