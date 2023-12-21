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Türkiye
İHA 21.12.2023 04:34

İstanbul Boğazı’nda akıl almaz olay: 'Asker olamayacağım' diyerek denize atladı

İstanbul Boğazı Kabataş açıklarında seyreden vapurdan bir genç, iddiaya göre askere gidemediği gerekçesiyle üzülerek denize atladı. O esnada bir yatta bulunan vatandaşların su üstündeki genci çırpınırken fark edince denize can simidi atarak genci kurtardı.

İstanbul Boğazı’nda akıl almaz olay: 'Asker olamayacağım' diyerek denize atladı
[Fotograf: İHA]

İlginç olay kameralara yansırken, genç hastaneye götürüldü. Önceki gün 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beyoğlu Kabataş açıklarında meydana gelen olayda vapura binen Fırat isimli genç, bir süre ilerledikten sonra suya atladı. O esnada yatta bulunan bir grup vatandaş, Kabataş açıklarında su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.

“Asker olamayacağım için suya atladım”

Can simidi yardımıyla kurtarılan genç, yata çıkarılarak kurtarıldı. Fırat isimli genç, suya atlama nedenini, “Asker olamayacağım için suya atladım” sözleriyle açıkladı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırırken, genç tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. 

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