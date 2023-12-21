İstanbul Boğazı’nda akıl almaz olay: 'Asker olamayacağım' diyerek denize atladı

İlginç olay kameralara yansırken, genç hastaneye götürüldü. Önceki gün 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beyoğlu Kabataş açıklarında meydana gelen olayda vapura binen Fırat isimli genç, bir süre ilerledikten sonra suya atladı. O esnada yatta bulunan bir grup vatandaş, Kabataş açıklarında su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.

“Asker olamayacağım için suya atladım”

Can simidi yardımıyla kurtarılan genç, yata çıkarılarak kurtarıldı. Fırat isimli genç, suya atlama nedenini, “Asker olamayacağım için suya atladım” sözleriyle açıkladı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırırken, genç tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.